Вторжение Беларуси очень выгодно на стратегическом уровне: объяснение МВД

Сейчас мы видим "маневры" от белорусской армии, они должны отвлечь силы ВСУ чуть-чуть на север, чтобы мы не концентрировали силы на Харьковском или южном направлениях. Также на днях пройдет встреча Лукашенко и Путина, где, вероятно, президент страны-оккупанта будет убеждать Белоруссию открыто вступить в войну.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Он также подчеркнул, что Лукашенко очень боится собственного народа, поэтому вряд ли решится открыто вступить в войну против Украины.

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Переброска белорусских войск к украинской границе свидетельствует о том, что у Путина ситуация достаточно кризисная, и он снова пытается "разыграть белорусскую карту". Белорусы в этой войне выполняют функцию сковывания, ведь нам нужно удерживать наши войска на границах с ними,

– объясняет Андрусив

По словам советника министра внутренних дел Украины, эти "маневры" от белорусской армии должны отвлечь силы ВСУ немного на север, чтобы мы не концентрировали силы на Харьковском или южном направлениях.

Пойдет ли Беларусь в открытое наступление

Вряд ли они на это пойдут, ведь они не решались на такие действия, когда под Киевом стояли российские войска, тогда это было хотя бы логично, утверждает Андрусив.

Советник Монастырского убежден – если Лукашенко решит напасть на нас сейчас, то это обернется для него полной катастрофой и этому есть несколько объяснений :

белорусская армия очень маленькая;

низкая боеспособность;

нет боевого опыта.

И еще следует отметить, что и сами белорусы считали, что российская армия должна защитить ее в случае кризисных ситуаций. После того, как мы "выкурили" эту "армию" из-под Киева, мотивация у белорусов стала вообще отрицательной,

– говорит советник Дениса Монастырского.

Дожмет ли Путин Лукашенко на введение войска

Андрусив объясняет, что если Путин не смог этого сделать несколько месяцев назад, когда это действительно имело хоть какой-то смысл, то сейчас он точно его "не дожмет".

Но сейчас стратегически нам выгодно вторжение Беларуси, потому что мы довольно быстро разберемся с этой армией, а после ее уничтожения – территорию Беларуси поглотит хаос,

– говорит Виктор Андрусив.

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