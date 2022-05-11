Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він також наголосив, що Лукашенко дуже боїться власного народу, тому навряд наважиться відкрито вступити у війну проти України.

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Стягнення білоруських військ до українського кордону свідчить про те, що у Путіна ситуація достатньо кризова і він знову намагається "розіграти білоруську карту". Білоруси в цій війні виконують функцію сковування, адже нам потрібно утримувати наші війська на кордонах із ними,

– пояснює Андрусів.

За словами радника міністра внутрішніх справ України, ці "маневри" від білоруської армії мають відволікти сили ЗСУ трохи на північ, аби українці не концентрувались на Харківському чи Південному напрямках.

Чи піде Білорусь у відкритий напад

Навряд Білорусь на це піде, адже Олександр Лукашенко не наважувався на такі дії тоді, коли під Києвом стояли російські війська. В той час це було хоча б логічно, стверджує Андрусів.

Радник Дениса Монастирського переконаний: якщо Лукашенко вирішить напасти на Україну зараз, то це обернеться для нього повною катастрофою. І на це є кілька пояснень:

білоруська армія дуже маленька;

в них низька боєздатність;

військові не мають жодного бойового досвіду.

І ще варто зазначити, що й самі білоруси вважали, що російська армія має захистити їх у випадку кризових ситуацій. Після того, як ми "викурили" цю армію з-під Києва, то мотивація у білорусів стала взагалі від'ємною,

– говорить радник Дениса Монастирського.

Чи "дотисне" Путін Лукашенка на введення війська

Андрусів пояснює, що як Путін не зміг цього зробити кілька місяців тому, коли це насправді мало бодай якийсь сенс, то зараз він точно Лукашенка "не дотисне".

Але зараз стратегічно нам вигідне вторгнення Білорусі, бо ми досить швидко розберемось із цією армією, а після її знищення територію Білорусі поглине хаос,

– говорить Віктор Андрусів.

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