Отдаленная, но вероятность, – британская разведка о вторжении беларуси на фоне учений

Армия беларуси проводит учения на границе с Украиной. В британской разведке оценили шансы нового возможного вторжения.

Участие беларуси в войне против Украины маловероятно. Об этом заявили в разведке Великобритании.

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Возможно ли вторжение беларуси в Украину

В разведке рассказали, что 8 сентября в беларуси начали плановые учения по возвращению территории, захваченной "силами противника", и обеспечению безопасности своих границ. Они продлятся до 14 сентября.

Учения будут проводиться недалеко от Бреста, недалеко от польской границы, вокруг белорусской столицы Минска и в северо-восточном районе Витебска.

Хотя использование россией белорусской территории сыграло важную роль в неудачном наступлении россии на Киев в начале вторжения, белорусские силы имеют ограниченные наступательные возможности, и существует небольшая вероятность того, что они перебросят свои силы в Украину,

– говорят в разведке.

Кроме того, в ведомстве отметили, что также мала вероятность, что учения беларуси являются признаком подготовки к непосредственному участию в войне против Украины.

Угроза со стороны беларуси: что известно

В ходе так называемых учений белорусы собираются "отрабатывать" захват приграничных областей. Такие учения в беларуси запланировали на 8 – 14 сентября. Белорусские военные будут тренировать маневровую оборону с последующим переходом в контрнаступление. После этого впервые будут отрабатывать "освобождение временно оккупированных территорий и выход на государственную границу".

В Генштабе ранее сообщалось, что в беларуси продолжается подготовка к очередным военным учениям у украинского приграничья. В Бресте были обнаружены российские БпЛА, привлекаемые к разведке приграничных районов Украины.

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