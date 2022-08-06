Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона рассказал о ситуации на белорусской границе. Наши Силы обороны контролируют ситуацию, сообщает 24 канал.

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Существенных изменений ситуация не претерпела. Конечно, подразделения вооруженных сил беларуси находятся на направлении киевской границы. Это то количество и характер их действий, которые были и раньше. То есть нет ударной группировки на данный момент, которая могла бы совершить вторжение,

– объяснил Демченко.

Он заверил, что пограничники совместно с ВСУ постоянно отслеживают ситуацию. Это учитывают для того, чтобы каждый день знать, как поступать.

Как укрепляют границу

Демченко подчеркнул, что к участку с украинской стороны границы приковано большое внимание. Все секторы обороны делают все необходимое, чтобы укрепить это направление.

Его укрепляют как по линии государственной границы, так и в приграничье. Речь идет о мероприятиях и по инженерно-фортификационным сооружениям, таким образом будет укрепление и места укрытия для находящегося на этом направлении личного состава.

По словам Демченко, в случае, если враг попытается вторгнуться, то мы сможем им дать достойный отпор сразу на линии границы. Также нам будет по силам вести боевые действия, если это потребуется.

Что известно о вероятном наступлении из беларуси

Генштаб ВСУ сообщал, что силы специальных операций в беларуси продолжают проверять свою боевую готовность. Враг продолжает быть активным возле наших границ, прикрываясь так называемыми учениями. Подразделения вооруженных сил беларуси продолжают выполнять задачи от командования – усиленно охранять границу между беларусью и Украиной в Брестской и Гомельской областях.

Украина готовится и ожидает, что с белорусской стороны могут быть провокации или даже вторжение, ведь лукашенко является соратником путина. Генштаб 3 августа сообщал, что в беларуси провели тренировки по связи генерального штаба. россия использует территорию страны для того, чтобы перебросить своих диверсантов. Наши военные их уничтожают.

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов высказывал мнение о том, что сейчас вероятность нападения на Украину очень невелика. Он считает, что беларусь не готова к тому, чтобы вступить в войну против Украины.

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