В Беларуси есть "четкие приготовления к военной эскалации", – Кулеба

Беларусь и в дальнейшем выполняет роль рычага Кремля в войне против Украины. Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал активность белорусских войск вблизи границы.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил на своем ютуб-канале.

Смотрите также Не просто движение техники: что готовит Беларусь на границе и какая стратегия Лукашенко

Что говорит Кулеба об активности в Беларуси?

Кулеба напомнил, что еще в 2022 году Минск фактически открыл России доступ к своей территории и воздушному пространству для наступления на Киев. При этом сама белорусская армия участия в боевых действиях не принимала, а чиновники неофициально заявляли, что не контролируют ситуацию.

По мнению Кулебы, Москва рассматривает Беларусь как потенциальное второе направление для давления на Украину. Среди признаков такой подготовки он называет постоянные военные учения под контролем российских инструкторов, акцент на общей мобилизационной готовности страны, масштабные маневры и усиление ПВО российскими системами.

Также растет уровень взаимодействия между армиями двух государств, что, по словам дипломата, свидетельствует о новом этапе подготовки белорусских сил к возможным действиям под руководством России.

В то же время Кулеба не считает, что наступление со стороны Беларуси неизбежно уже сейчас. Он предполагает, что Александр Лукашенко будет пытаться избежать прямого втягивания в войну.

"Его мечта – это сохранять Беларусь как такой квази-остров, законсервированный Советский Союз. И чтобы его солдаты не погибали, чтобы его города не разрушали. Но Путин, очевидно, тянет его в эту историю. Поэтому я не вижу, что прямо вот-вот началось наступление, но по моему мнению, то, что происходит, являются четкими приготовлениями к военной эскалации", – убежден бывший дипломат.

Готовится ли Беларусь к войне?