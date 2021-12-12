Вторжение откроет новую эру игры без правил, – Резников о ситуации у границ Украины

Алексей Резников напомнил, что вдоль границы Украины развернуто около 100 тысяч российских войск. По его словам, вторжение ознаменует конец нынешнего мира.

Министр обороны отметил, что одновременно нападение и откроет новую эру без международных правил. Об этом он сообщил в интервью британской газете Financial Times.

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В Россию вернется много гробов,

– сказал Алексей Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что сейчас у украинских границ расположено около 100 тысяч российских войск. Примерно столько же, как весной и летом.

По его словам, враг строит лагеря для 175 тысяч человек, однако, многие палатки, похоже, не заняты.

Войска России на границе Украины

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

По его словам, Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у наших границ дислоцируются более 94 тысяч российский военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

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