После 24 февраля 2022 года около 10% иностранных компаний полностью ушли из России. Речь идет о периоде в полтора года.

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Кто стал главным бенефициаром российской войны

Главным бенефициаром войны журналисты назвали российского олигарха Владимира Потанина, считающегося самым богатым бизнесменом страны-агрессорки. Он приобрел за бесценок активы западных компаний. К примеру, Потанин выкупил "Росбанк" и страховой бизнес у французской компании Societe Generale. Также он теперь владеет "Тинькофф-банком".

Местным олигархам и топ-менеджерам достались активы 110 компаний, полностью или частично покинувших Россию. Общая стоимость "чистых активов" по итогам 2022 года составила 3,5 триллиона рублей. Эта сумма примерно показывает стоимость имущества компании, но ее рыночная стоимость может существенно отличаться.

И Потанин получил почти половину общей суммы активов – 1,6 триллиона рублей. Второе место в рейтинге досталось Ивану Тырышкину. Этот олигарх выкупил банк Home Credit и активы чешской группы PPF.

Рейтинг бенефициаров российской войны / Фото из открытых источников

Почему россияне дешево купили западные активы

Иностранцы, решившие уйти с российского рынка, вынуждены были дешево продавать свои бизнесы россиянам. Ведь правительство России установило новые правила и заставило их делать обязательные скидки и взносы в бюджет.

Как пишет издание, благодаря уходу западного бизнеса россияне получили возможность покупать крупные иностранные активы с огромными скидками или фактически бесплатно – за один рубль.

Европа наказывает российских олигархов