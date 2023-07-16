Після 24 лютого 2022 року близько 10% іноземних компаній повністю пішли з Росії. Мовиться про період у півтора року.

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Хто став головним бенефіціаром російської війни

Головним бенефіціаром війни журналісти назвали російського олігарха Володимира Потаніна, що вважається найбагатшим бізнесменом країни-агресорки. Він придбав за безцінь активи західних компаній. Наприклад, Потанін викупив "Росбанк" та страховий бізнес у французької компанії Societe Generale. Також він тепер володіє "Тінькофф-банком".

Місцевим олігархам та топ-менеджерам дісталися активи 110 компаній, які повністю або частково залишили Росію. Загальна вартість "чистих активів" за підсумками 2022 року становила 3,5 трильйона рублів. Ця сума приблизно показує вартість майна компанії, однак її ринкова вартість може істотно відрізнятися.

І Потанін отримав майже половину загальної суми активів – 1,6 трильйона рублів. Друге місце у рейтингу дісталося Івану Тиришкіну. Цей олігарх викупив банк Home Credit та активи чеської PPF Group.

Рейтинг бенефіціарів російської війни / Фото з відкритих джерел

Чому росіяни дешево купили західні активи

Іноземці, які вирішили піти з російського ринку, вимушені були дешево продавати свої бізнеси росіянам. Адже уряд Росії встановив нові правила й змусив їх робити обов'язкові знижки та внески до бюджету.

Як пише видання, завдяки тому, що західний бізнес пішов, росіяни отримали можливість купувати великі іноземні активи з величезними знижками або фактично безкоштовно – за один рубль.

Європа карає російських олігархів