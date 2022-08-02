Когда путин продал миру "рецепт" Третьей мировой

Политическое безумие может быть заразным. В 2014 году в Украине путин протестировал возможность ломать мировой порядок в своих интересах.

Непролеченная болезнь пустила корни

К сожалению, тогда цивилизованный мир не реагировал должным образом и не начал лечить эту болезнь вовремя. 24 февраля 2022 года российский диктатор, подхвативший манию геополитического величия, вступил в буйную фазу.

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Его зверская жестокость стала угрозой не только для Украины, но и для многих других стран мира. Вместо силы интернационального права он продвигает право силы. И этот подход к международным отношениям и своим соседям, похоже, становится заразным во влиянии по крайней мере на некоторых политико-идеологических партнеров россии.

Единственный способ остановить российскую заразу

И в Сербии относительно Косово, и у Китая относительно Тайваня появляется соблазн действовать так же, как россия – по праву силы. Надеюсь, что и в Пекине, и в Белграде хватит благоразумия не переступать через красную границу.

Ведь и в Китае, и на Балканах хорошо знают кровавую цену войны. К тому же ответ Украины и международного сообщества на российское вторжение в Украину показал, что агрессия не будет безнаказанной.

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Если зараза российского геополитического безумия будет распространяться по миру, то международные отношения ждет хаос и глобальное военно-политическое противостояние, угрожающее Третьей мировой войной. Пока не поздно, кремлевский вирус международной агрессии следует остановить. И сделать это можно только одним путем – нанеся поражение россии на украинской земле.

А для этого цивилизованный мир должен действовать более решительно – и в военно-ресурсной поддержке Украины, и в политико-экономическом давлении на россию.

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