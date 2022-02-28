Вторжение России в Украину: почему данные о пострадавших и мертвых могут отличаться
Российские войска уже 5-е сутки обстреливают позиции украинских военных и гражданское население. По состоянию на 28 февраля в результате агрессии в Украине более 2000 раненых.
В Украине уже 352 летальных случая среди гражданских
Данные о пострадавших и мертвых оперативны и постоянно уточняются, поэтому могут отличаться, сообщает 24 канал.
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Например, один и тот же человек может попасть в две больницы. В первой больнице ему, например, сделают перевязку, после чего отправляют в другую и там прооперируют.
Следовательно, один человек дважды попадает в статистику как раненый, поскольку о нем информируют из двух больниц.
Несмотря на это в Минздраве делают сводки и стараются "убирать" такие дубли. Из-за подобных случаев количество раненых может идти в меньшую сторону.
Потери мирного населения Украины по состоянию на 28 февраля
- 2040 раненых,
- из них детей 45 (уточненные цифры);
- 352 летальных случая,
- 16 – среди детей.
Стоящее В Украине убито 4500 российских солдат, – Зеленский
В Офисе Президента призвали украинцев с пониманием и терпением относиться к статистике.
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