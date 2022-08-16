Спецназ россии должен был убить Зеленского: СМИ обнародовали секретные планы нападения путина

Все уже поняли, что планы путина захватить Украину через несколько дней с треском провалились. Мы ведь показали всю свою мощь и несокрушимость в борьбе с врагом.

Наше государство во главе с его руководством неоднократно предупреждали о нападении западные разведки. А осенью 2021 года в Белом доме было даже несколько встреч высшего руководства США во главе с президентом Джо Байденом на этот счет.

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О чем говорилось на встрече

Детали одной из встреч обнародовали СМИ. В своей информации они ссылаются на данные, полученные от чиновников. Речь шла о секретном разведывательном анализе планов путина относительно Украины. Присутствовали еще вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, генерал армии США Марк Милли и другие чиновники.

Военные планы путина предполагали захват большей части Украины и могли создать прямую угрозу восточному флангу НАТО или даже разрушить безопасность Европы после Второй мировой войны.

У президента США было два варианта решения: сдерживать путина или противостоять ему. Он был уверен, что США не должны действовать сами. Еще тогда было ясно, что нам понадобится оружие для защиты при полномасштабном вторжении.

Атака по нескольким направлениям

Генерал Милли тогда подробнее раскрыл планы путина. Он сообщал, что россияне хотят напасть с Севера – с обеих сторон от Киева. Часть сил должна была двигаться к востоку от столицы через Чернигов, а другая – обойти Киев с запада. Также должны были продвигаться на Юг из беларуси через естественный "коридор" между зоной отчуждения и болотами вокруг Чернобыльской АЭС. Нападать хотели зимой специально. Ведь по жесткой земле могли пройти танки.

Оккупанты планировали взять столицу в кольцо и действительно верили, что захватят ее за 3 – 4 дня. Российский спецназ должен был найти и устранить президента Владимира Зеленского. Его планировали даже убить, если это будет нужно и установить дружественное к кремлю марионеточное правительство.

Отдельно российские войска должны были прийти с востока и пройти через центральную Украину в Днепр. Силами из Крыма планировали занять юго-восточное побережье. Кремль планировал, что это все должно длиться несколько недель. Но уже длится полгода благодаря сопротивлению украинцев.

Остатки государства на Западе

В планах кремля было перегруппироваться и перевооружиться, чтобы двинуться дальше. Речь идет о линии север-юг от Молдовы к западной беларуси. На Западе Украины планировалось оставить остатки украинского государства. путин рассчитывал, что эту территорию населяют неонацистские русофобы. Именно те, о которых он бредит, и так боится в своих обращениях.

В Белом доме тоже не все в это верили, как и в Украине. Ведь трудно было понять, что "разумная страна могла бы пойти на такое". Разведка показывала, что все больше и больше российских войск прибывало к границам Украины для вторжения.

Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал российского лидера зацикленным на Украине.

Аналитики считают, что путин рассчитал, что его попытка захватить Украину вызовет у Запада возмущение, но не конкретные действия. А еще большая часть континента зависела от российской нефти и природного газа.

Действия Байдена

Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан рассказал, что Байден после собрания по Украине решил послать кого-то в Москву, чтобы предупредить кремль о последствиях нападения на нас. Также решил проинформировать союзников о данных американской разведки и склонить их к тому, что нужно будет иметь единую жесткую позицию по отношению к россии, усиливать и расширять обороноспособность НАТО и помогать Украине.

Информацию разведки передали и украинскому руководству. Свой скептицизм объясняли тем, что нужно больше подробностей, а их не было. Не полностью верили в полномасштабное вторжение и в Европе и НАТО.

Кроме того, США предполагали, что россия попытается сначала высадить свои войска в аэропорту в Гостомеле, пригороде столицы, и начнет штурм Киева.

Кулеба о встрече с Байденом

Перед полномасштабным вторжением россии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ездил в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. По словам Кулебы, во время разговора Байден сказал ему, что данные разведки указывают на то, что скоро все начнется. Тогда глава МИД поехал в Государственный департамент, где "специальный человек показал ряд фактов".

Речь шла об аэродромах, где стояли российские грузовые самолеты, полностью готовые к взлету. Кулеба сообщил об этом президенту Зеленскому. Глава МИД признавался, что для Байдена это была "человечная встреча", в конце которой стороны говорили о детях. Кулеба отметил, что Байден рассказал о сыне которого потерял.

Также Кулеба рассказывал, что еще в сентябре 2021 года в США намекнули украинцам о том, что россия вторгнется, в частности, посоветовали "копать траншеи". По его словам, этот человек, посоветовавший "копать траншеи", был чиновником высокого ранга.

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