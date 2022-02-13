Вторжения России в Украину не будет ни сейчас, ни в этом году

Зачем нагнетают? Во всех сми пишут о "точной" дате вторжения, об эвакуации посольств. Западные страны выражают обеспокоенность и смягчают возможные санкции к России (SWIFT уже не отключают, нефть покупать продолжат…)

"Западные", &лять, ценности. Зачем? Все просто. Глобальный сговор, в котором Украину возвращают в русскую повестку.

Не пропустите Украина уже побеждает в войне с Россией

Зачем нагнетают ситуацию вокруг Украины

Выполнение минских соглашений – особый ОРДЛО и красная дорожка в Верховную Раду при собственных независимых от Украины судах, прокуратуре, народной армии… Но за счет украинского бюджета. Украинский народ, проходящий 8 лет войну, конечно же, этого не примет. Последствия будут ярче 2014 год.

Что делать? Напугать!

Довести эмоциональное состояние нации до отчаяния, что бы она сказала: "Лишь бы не было войны" и приняла навязанные правила игры вместе раковой опухолью…

Читайте Россия выдвинула новый ультиматум

Как говорится, ищи кому выгодно:

Россия расширяет территорию контроля и создает контролируемый буфер с НАТО.

ОРДЛО в парламенте никогда не позволят сделать этот шаг. Как и движение в сторону ЕС.

Путин выйдет победителем в глазах своего беднеющего народа.

Байден – после афганского провала ему нужны хотя бы мнимые победы. "Урегулирование" в Украине будет преподнесена как такая.

Кто проиграет?

В первую очередь украинцы и Украина. На ее будущем можно ставить крест. Внутренние конфликты, рост накала страстей, рост преступности. Рост отъезжающих на заработки в Европу и… окончание государственности.

Важно понять. Вторжения не будет. Ни сейчас, ни в этом году. Слишком все искусственно и информационно накачано. И Европа, и США понимают последствия вторжения, хотя боятся произнести вслух.

Это будет новый мир, где:

миллионы мигрантов – только цветочки;

масштабный кризис ценностей;

экономический кризис;

развал ЕС, НАТО и существующей в мире системы баланса…

Так що… Зберігаємо спокій та чистимо кулемет!

P.S. История повторяется. И мы помним, чем для Германии закончился ее блицкриг. Последствия для РФ и мира будут хуже.

Почему Россия не может открыто воевать с Украиной: смотрите видео