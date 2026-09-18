Президент Сербии прибыл в Украину для участия в Карпатском саммите

Президент Сербии Александар Вучич 18 сентября прибыл с визитом в Украину по приглашению Владимира Зеленского. Глава Сербии принимает участие в заседании Карпатской интеграционной инициативы, которое проходит в Ивано-Франковской области.

О визите сообщил сам Александр Вучич в своих социальных сетях.

Что известно о визите президента?

Главной целью его поездки является участие в международном проекте, направленном на развитие инфраструктуры, железнодорожных и автомобильных путей между странами расширенного Карпатского региона.

Сербский президент подчеркнул, что его страна обладает мощным потенциалом в развитии транспортного сообщения, прежде всего с Румынией и Венгрией. По его словам, речь идет о железнодорожных и автомобильных линиях, упрощении пограничного режима и углублении сотрудничества в сельском хозяйстве.

Мы считаем, что в сфере транспортного сообщения, в частности с Румынией и Венгрией, а также с Украиной и Польшей, у нас есть что предложить,

– отметил Вучич.

Помимо сербского лидера, на мероприятие в Ивано-Франковской области ожидается приезд президента Румынии Никушора Дана. Его администрация сообщила, что в программе саммита также запланированы Карпатский экономический форум, Молодежный форум и встречи по вопросам охраны окружающей среды.

Карпатская интеграционная инициатива объединяет представителей Австрии, Чехии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Венгрии и Украины. Ключевыми задачами объединения являются координация экономического потенциала, раскрытие инвестиционной привлекательности и защита природного наследия.

Параллельно о своем визите в Украину объявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, во время визита он планирует встретиться со своим словацким коллегой Робертом Фицо для согласования вопросов, касающихся санкций против России.

Напомним, международная дипломатическая активность вокруг Украины продолжится и в октябре. В рамках саммита Европейского совета 15–16 октября в Брюсселе лидеры стран Евросоюза обсудят украинский вопрос при непосредственном участии Владимира Зеленского.