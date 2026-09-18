Про візит повідомив сам Александар Вучич у своїх соцмережах.

Що відомо про візит президента?

Головною метою його поїздки є участь у міжнародному проєкті, спрямованому на розбудову інфраструктури, залізничних та автомобільних шляхів між країнами розширеного Карпатського регіону.

Сербський президент наголосив, що його країна має потужний потенціал у розбудові транспортного сполучення, перш за все з Румунією та Угорщиною. За його словами, йдеться про залізничні та автомобільні лінії, спрощення кордонів та поглиблення співпраці у сільському господарстві.

Ми вважаємо, що в сфері транспортного сполучення, зокрема з Румунією та Угорщиною, а також з Україною та Польщею, ми маємо чимало чого запропонувати,

– зазначив Вучич.

Окрім сербського лідера, на захід в Івано-Франківській області очікується приїзд президента Румунії Нікушора Дана. Його адміністрація повідомила, що у програмі саміту також заплановано Карпатський економічний форум, Молодіжний форум та зустрічі з питань охорони довкілля.

Карпатська інтеграційна ініціатива об'єднує представників Австрії, Чехії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Угорщини та України. Ключовими завданнями об'єднання є координація економічного потенціалу, розкриття інвестиційної привабливості та захист природної спадщини.

Паралельно про свій приїзд до України оголосив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, під час візиту він планує зустрітися зі словацьким колегою Робертом Фіцо для узгодження питань щодо санкцій проти Росії.

Нагадаємо, міжнародна дипломатична активність навколо України триватиме і в жовтні. У рамках саміту Європейської ради 15 – 16 жовтня у Брюсселі лідери країн Євросоюзу обговорять українське питання за безпосередньої участі Володимира Зеленського.