Улица в честь Зеленского, бойкот товаров из России: как в Португалии поддерживают Украину

Португалия активно поддерживает Украину. В государстве на прилавках магазинов бойкотируют российские товары.

К сожалению, некоторые товары еще присутствуют, но люди отказываются их покупать. Об этом рассказал журналист Константин Довгань, уехавший в Португалию.

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Бойкот товаров, митинги, сине-желтые шарики

Он поделился, что 5 марта увидел в магазине, как пиво Балтика забойкотировали. В то же время "Львовское" разобрали полностью.

Португальцы поддерживают Украину и против России. В детских садах вывешивают сине-желтые шарики,

– подчеркнул Довгань.

Он рассказал, что взрослые не молчат, а выходят на улицу. Уже сегодня, 6 марта, состоится большая манифестация на центральной площади, где соберутся украинцы и поддерживающие их с требованием закрыть небо.

Как в Португалии поддерживают Украину: смотрите видео​

В Португалии на деревьях развешивают сине-желтые ленты, а в ресторанах по телевизорам показывают войну в Украине. "Люди видят, что идет война, атаки на гражданское население. Люди в шоке", – добавил Довгань.

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Улица в честь Зеленского

Журналист рассказал еще об одной интересной инициативе. Люди голосуют, чтобы улицу, где находится российское посольство, назвали именем Президента Украины Владимира Зеленского. Согласно онлайн-голосованию, 70% – за такую ​​инициативу.

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