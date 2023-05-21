Извержение вулкана началось в воскресенье, 21 мая. Вулкан Этна выбросил пепел на итальянский город Катанию, самый большой город на востоке Сицилии. Из-за этого закрыли городской аэропорт.

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Из-за облака пепла специалисты не могут оценить ситуацию

Собравшиеся над вулканом облака не позволяют Национальному институту геофизики и вулканологии проводить видеонаблюдение и четко высказаться о происходящем. Однако они предполагают, что в дальнейшем последует взрывная активность с выпадением пепла.

Извержение Этны: смотрите видео

Справка. Вулкан Этна – высотой 3 330 метров. Это самый активный вулкан Европы, который может просыпаться несколько раз в год, выбрасывая лаву и пепел. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.

Местных пока не эвакуируют

Мелкие частицы, выброшенные из вулкана, могут представлять опасность для авиарейсов. Поэтому аэропорт Катания объявил, что из-за активности извержения Этны полеты приостановили до восстановления условий безопасности.

Окрестные населенные пункты накрыло серым пеплом. В то же время власти не объявили обязательную эвакуацию в окрестностях Этны.

Города накрыло вулканическим пеплом: фото из соцсетей