Виверження вулкана почалось у неділю 21 травня. Вулкан Етна викинув попіл на італійське місто Катанію, найбільше місто на сході Сицилії. Через це закрили міський аеропорт.

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Через хмару попелу фахівці не можуть оцінити ситуацію

Хмари, які зібралися над вулканом, не дозволяють Національному інституту геофізики та вулканології проводити відеоспостереження та чітко висловитися про те, що відбувається. Проте вони передбачають, що надалі буде вибухова активність з випаданням попелу.

Виверження Етни: дивіться відео

Довідка. Вулкан Етна – висотою 3 330 метрів. Це найактивніший вулкан Європи, який може прокидатися кілька разів на рік, викидаючи лаву і попіл. Останнє велике виверження відбулося в 1992 році.

Місцевих поки що не евакуюють

Дрібні частинки, викинуті з вулкана, можуть становити небезпеку для авіарейсів. Тому аеропорт Катанії оголосив, що через активність виверження Етни польоти призупинили до відновлення умов безпеки.

Довколишні населені пункти накрило сірим попелом. Водночас влада не оголосила обов'язкової евакуації в околицях Етни.

Міста накрило вулканічним попелом: фото із соцмереж