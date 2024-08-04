На Сицилии снова проснулся самый высокий вулкан в Европе Этна: невероятные кадры

На итальянском острове Сицилия 4 августа внезапно проснулся вулкан Этна. Местные публикуют кадры мощных извержений облаков пепла и ярко-красной породы.

Извержение произошло в одном из крупнейших кратеров вулкана под названием "Ворагин".

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Вулкан Этна проснулся

Как утверждают очевидцы, "Ворагина" спал в течение четырех лет. Однако уже в воскресенье, 4 августа, Сицилия содрогнулась от мощных взрывов. После этого вулкан выбросил наружу пепел, дым, а также большое количество кусков раскаленной породы.

Извержение Этны на Сицилии: смотрите видео

Новый всплеск вулканической активности Этны вызвал интенсивное выпадение пепла в районе Катании на Сицилии. Пепел буквально покрывал город, образовав слой в несколько сантиметров.

Извержение кратера "Ворагин" на Сицилии / фото из сети

В связи с извержением пилоты получили "оранжевое" предупреждение о том, что столбы пепла подвергают риску безопасность самолета. Однако специалисты успокаивают утверждая, что угроз нет и ближайший международный аэропорт Фонтанаросса работает в привычном режиме.

Извержение вулкана с самолета: смотрите видео

"Вокруг вулкана расположились более 10 видеостанций. Увеличение тремора протоков магмы работники Института геофизики и вулканологии наблюдали в течение трех недель. Магма извергается через относительно новый кратер: его открыли только в начале 2015 года. Трещины вокруг него достигают температуры 600 градусов", – пишет La Repubblica.

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