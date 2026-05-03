Лава течет тремя оврагами: на Филиппинах проснулся один из самых активных вулканов

В филиппинской провинции Албай начал извержение один из самых опасных вулканов Майон. Из-за последствий природного стихийного бедствия тысячи людей вынуждены покидать свои дома.

О ситуации в стране подробнее рассказали в институте вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS).

Что известно о последствиях извержения вулкана на Филиппинах?

Власти страны 3 мая сообщили о массовой эвакуации населения к югу от Манилы из-за активизации вулкана Майон. Тысячи людей покинули свои дома, а жителей призвали не приближаться к опасной зоне радиусом шесть километров.

Справка. Во время извержения вулкана на поверхность земли выходят лава, пепел, газы и обломки пород через кратер или трещины. Оно возникает в результате движения тектонических плит, накопления газов в магме и ее подъем, что вызывает прорыв расплавленной массы наружу.

Потоки лавы наблюдались в трех оврагах: Басуд – до трех целых восьми десятых километра, Бонга – до трех целых двух десятых километра и Ми-иси – до одного целого шести десятых километра.

В течение суток зафиксировано 32 вулканических землетрясения, из которых 25 были эпизодами вулканического тремора продолжительностью от 2 до 15 минут. Кроме того, зарегистрировано 284 сигнала, связанные с обвалами, и 14 сигналов пирокластических потоков. Объем выбросов диоксида серы составил 1586 тонн в сутки.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) объявил третий уровень опасности по пятибалльной шкале, зафиксировав стромболианскую активность и кратковременные выбросы лавы. Специалисты предупреждают о рисках оползней, лавовых потоков и других опасных явлений.

По данным Министерства социального обеспечения, почти 1500 семей уже находятся в центрах эвакуации. В провинции Албай густой пепел покрыл несколько населенных пунктов, что повлекло перебои в движении транспорта.

В воскресенье, 3 мая, на юго-западных склонах вулкана обвал лавового потока вызвал образование пирокластического потока – быстрого горячего потока пепла и газов.

Образовался плотный столб пепла, который был виден даже из города Легаспи. Ожидается, что выпадение пепла и в дальнейшем будет затруднять дорожное движение, вредить сельскому хозяйству и ухудшать качество воздуха в регионе.

Что известно о вулкане и где он расположен?

Вулкан Майон высотой 2 462 метра расположен на Филиппинах в регионе Биколь, на юго-востоке острова Лусон, недалеко от города Легаспи.

Он считается одной из самых известных туристических локаций страны благодаря своей почти идеально правильной конической форме.

Обратите внимание! Среди 24 активных вулканов Филиппин именно Майон отличается самой высокой активностью. Его основание достигает примерно 130 километров в диаметре, сам вулкан сформирован преимущественно андезитовыми лавами.

За последние четыре века он извергался более 50 раз. Самое масштабное и трагическое извержение произошло 1 февраля 1814 года: тогда потоки лавы полностью уничтожили город Сагзава, из-за чего погибли более 1200 человек.

Где еще в мире происходили извержения вулканов в последнее время?

В конце 2025 года вулкан Hayli Gubbi в Эфиопии впервые за тысячелетия активизировался, образовал новые кратеры и вызвал отмену авиарейсов из-за пепла в воздухе.

В октябре 2025 года вулкан Тафтан на юге Ирана, который считали потухшим, проявил признаки активности впервые за сотни тысяч лет. Исследователи зафиксировали деформацию поверхности у вершины, что заставило пересмотреть его статус и усилить мониторинг.

А в августе 2025 года началось новое извержение вулкана Этна на Сицилии. Был объявлен наивысший уровень опасности для авиации.