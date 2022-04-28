Россияне спешат привязать херсонцев к российскому рублю

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, подчеркнув, что Россия грубо нарушает подписываемые международные договоры.

Внимание ВСУ не будут штурмовать оккупированный Херсон – его просто окружат, – Арестович

Раздалось очередное заявление агрессора о намерении ввести с 1 мая 2022 года на временно оккупированной части Херсонщины "рублевую зону". В оккупационных властях заявили, что "переходный период" займет до 4-х месяцев,

– сообщила Денисова.

Этот "переходный период" означает, что в течение этого времени в магазинах Херсона будут принимать и рубли и гривны, а затем в обороте будут исключительно рубли.

Почему этого нельзя допустить

Россияне подвергают жителей Херсонщины голоду, ведь блокируют гуманитарную помощь, которую пытаются доставить на временно оккупированную территорию области Украина.

Кроме того, оккупанты вывозят зерно и продукты питания в Россию.

Введение российского рубля в Херсонской области является актом аннексии и очередным грубым нарушением Россией статьи 2 Устава ООН и Декларации о принципах международного права,

– подчеркнула уполномоченная.

Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения России в Украину, чтобы они учли факты нарушений Россией прав человека в Украине.

Сейчас на Херсонщине – критическая ситуация

Ранее в Офисе Президента сообщили, что ситуация в Херсонской области из-за оккупации критическая. Инфраструктура сильно повреждена, а количество погибших и пострадавших граждан невозможно установить.

Российские оккупанты начали промышленное мародерство в Херсонской области, в частности, массово отбирают технику у фермеров и владельцев предприятий.

Обратите внимание – В Херсоне произошли взрывы у телебашни: видео