Соответствующее заявление Шмыгаль сделал во время селекторного совещания. Оно касалось предотвращения распространения болезни COVID-19.

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На совещании обсудили ключевые изменения в постановление Кабмина №1236. Заявили, что "нововведения будут приняты в ближайшее время".

Денис Шмыгаль рассказал, что важно вакцинировать коллективы учебных заведений для того, чтобы обезопасить детей от болезни. Он отметил, что важно ускорить темпы вакцинации учителей и других работников учебных заведений.

Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет в желтую зону,

– заявил премьер.

Глава Минздрава предложил, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на учреждения, в которых коллектив и посетители имеют:

ковид-сертификат, удостоверяющий вакцинацию;

действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест;

или справку о перенесенном в течение последних нескольких месяцев коронавирусе.

Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность,

– заявил Ляшко.

Кстати, также МВД возобновило проверки на соблюдение правил карантина. На прошлой неделе обследовали 40 тысяч субъектов хозяйствования, составили 205 админпротоколов о нарушении карантина. Более того, – вынесли почти 3 200 постановлений о несоблюдении масочного режима.

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