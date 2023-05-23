Укрзализныця введет отдельные купе для женщин: назвали 3 условия

В Укрзализныце сообщили, что кроме введения женских купе работают и над общей безопасностью. В новых и модернизированных вагонах появятся камеры видеонаблюдения и кнопки вызова проводника.

Евгений Лященко, глава правления Укрзализныци, заявил, что безопасность пассажиров независимо от гендера является фундаментальным приоритетом. Отдельные женские купе будут тестировать в течение нескольких месяцев, а затем примут решение по их масштабированию.

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Как будут работать женские купе

В Укрзализныце сообщили, что для внедрения женских купе нужно соблюсти несколько условий: разработать IT-решения, внести изменения в нормативные акты и провести консультации с юристами и международными и украинскими общественными организациями.

Евгений Лященко заявил, что украинские железнодорожники перенимают мировой опыт и исследуют, как работают женские купе в некоторых странах Европы и Азии. Также он подчеркнул, что безопасность женщин должна быть на первом месте, особенно во время полномасштабной войны. И отдельные вагоны – это единственное решение Укрзализныци. В настоящее время уже 15% вагонов, курсирующих по Украине, уже оснащены видеокамерами и кнопками вызова проводника.

Председатель правления Укрзализныци сообщил об усиленном патрулировании, которое будет введено в купейных вагонах и отметил, что искоренить явление насилия в поездах поможет также неотвратимое наказание за любое доказанное проявление притязаний.

Поэтому текущее решение железной дороги — помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее с помощью комплекса мероприятий, одним из которых станет "пилот" с женскими купе.

– сообщили в Укрзализныце.

Также в Укрзализныце заявили, что то, будут ли это нововведения распространять на большее количество вагонов, будет зависеть исключительно от спроса и отзывов. Там также напомнили, что ранее, в 2010 году, женские вагоны уже внедряли, но они не приобрели популярность.

На первом этапе тестирования билеты в женские купе можно приобрести исключительно в приложении УЗ.

Кроме того, начальник отдела коммуникаций Укрзализныци Анастасия Золотарева заявила, что цены на билеты в отдельных женских купе не будут отличаться от цен на обычные билеты.

Предыстория появления женских купе

Петиция об отдельных женских купе появилась на сайте Кабмина 15 мая. Ее автор Ольга Ожогина предложила добавить в приложение Укрзализныци фильтр "пол", с помощью которого женщины могли бы выбрать купе без мужчин. Фильтр применялся бы в поездах, которые едут дольше шести часов.

Эту петицию Ожогина обосновала вопросом безопасности.

Поскольку АО "Укрзализныця" является государственным предприятием, просим внедрить отдельный вагон для женщин и мужчин для создания безопасных и психологически комфортных условий для перевозок, согласно пункту 6 Устава предприятия,

– написала автор.

Отметила женщина и нередкие случаи притязаний, насилия и даже изнасилований, которые уже фиксировала полиция. Также она предложила создать не только отдельные женские, но и мужские купе.