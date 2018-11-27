Введение военного положения в Украине: что изменится для жителей Херсонщины

Руководители обладминистрации и силовики Херсонщины рассказали, как будет жить область в условиях военного положения.

В частности, во время совместного брифинга они рассказали, что расположенные в Херсонской области военные части и подразделения Нацполиции будут переведены на усиленный и круглосуточный режим несения службы. Отдельно глава обладминистрации Андрей Гордеев отметил, что личного состава указанных структур хватит для обеспечения правопорядка в регионе. Поэтому возможность проведения мобилизации в регионе пока не рассматривается.

По состоянию на сейчас режим военного положения в регионе не предполагает введения комендантского часа, блокпостов на въездах в населенные пункты, а также каких-либо ограничений конституционных прав и свобод граждан.

Он также обратился к руководителям органов власти и местного самоуправления в городах и районах с просьбой относиться с пониманием к потребностям воинских частей и оказывать им помощь и содействие.

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер сказал, что областные коммунальные учреждения будут работать в условиях военного положения в штатном режиме.

Также на брифинге было сказано, что уже сейчас введены определенные ограничения в связи со сложившейся ситуацией. В том числе на пунктах пропуска с Крымом введено ограничение на пересечение этих пунктов гражданами Российской Федерации.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, что в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.



Зато секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны Кремля к гражданам Украины все же будут применяться определенные ограничения.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за нее должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должно содержаться в Указе Президента.