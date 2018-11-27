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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Запровадження воєнного стану в Україні: що зміниться для жителів Херсонщини

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      Херсон
      Херсон / Херсон Daily

      Керівники обладміністрації та силовики Херсонщини розповіли, як буде жити область в умовах воєнного стану.

      Зокрема, під час спільного брифінгу вони розповіли, що розташовані в Херсонській області військові частини і підрозділи Нацполіції будуть переведені на посилений і цілодобовий режим несення служби. Окремо глава обладміністрації Андрій Гордєєв зазначив, що особового складу зазначених структур вистачить для забезпечення правопорядку в регіоні. Відтак можливість проведення мобілізації в регіоні поки що не розглядається.

      Станом на зараз режим воєнного стану у регіоні не передбачає введення комендантської години, блокпостів на в'їздах у населені пункти, а також будь-яких обмежень конституційних прав і свобод громадян.

      Він також звернувся до керівників органів влади і місцевого самоврядування в містах і районах з проханням ставитися з розумінням до потреб військових частин і надавати їм допомогу і сприяння.

      Голова Херсонської облради Владислав Мангер сказав, що обласні комунальні заклади працюватимуть в умовах воєнного стану в штатному режимі.

      Також на брифінгу було сказано, що вже зараз введені певні обмеження у зв'язку зі сформованою ситуацією. Зокрема на пунктах пропуску із Кримом введено обмеження на перетин цих пунктів громадянами Російської Федерації.

      Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси.

      Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов підкреслив, що у разі ескалації та посилення агресії з боку Кремля до громадян України все ж будуть застосовуватися певні обмеження.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Херсона Воєнний стан в Україні
      Джерело: "Херсон типовий"
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