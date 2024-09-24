Мобилизация в Украине: каких врачей надо обязательно пройти во время ВЛК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Все военнообязанные, которые получили повестки, должны пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщил адвокат Олег Леонтьев. Он отметил, что существует четкий перечень врачей, которые должны осмотреть военнообязанного.

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Каких врачей надо пройти во время ВВК

По словам адвоката Олега Леонтьева, во время прохождения ВВК военнообязанный должен пройти следующих специалистов:

хирурга;

терапевта;

невропатолога;

психиатра;

офтальмолога;

отоларинголога;

стоматолога;

дерматолога;

врачей других специальностей при наличии показаний.

Важно. Если человек непригоден к военной службе, повторный осмотр происходит через 6 – 12 месяцев.

Если человека признали непригодным к военной службе по состоянию здоровья, ему выдают два документа. Первый – это справка ВВК, а второй – свидетельство о болезни. Это свидетельство необходимо утвердить на региональной медицинской комиссии, после чего на его основании человек освобождается от военной службы и не подлежит призыву.

Напомним, что в военное время человек проходит медкомиссию, даже если он проходил ее до мобилизации и был признан годным, ведь за этот период обстоятельства могли измениться. В то же время, если человек временно непригоден и проходит лечение, повторный осмотр может происходить через 2 – 6 месяцев.