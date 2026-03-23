Как часто нужно проходить ВВК во время мобилизации: объяснение адвоката
- Военнообязанные должны проходить ВВК ежегодно во время военного положения.
- Заключение ВВК о пригодности к службе действует в течение одного года.
В условиях военного положения в Украине военнообязанные мужчины могут получать направление на военно-врачебную комиссию. Адвокат объяснил, как часто нужно проходить ВВК и сколько действует ее заключение.
Заключение о годности к службе действует год, поэтому его нужно регулярно обновлять. Об этом "РБК-Украина" рассказывает адвокат Ярослав Хливный.
Смотрите также Упрощенный режим не действует: как быстро предоставляют бронирование от мобилизации
Как часто нужно проходить ВВК военнообязанным?
В Украине во время военного положения и общей мобилизации военнообязанные мужчины могут получать повестки, в частности для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Частота прохождения медосмотра зависит от наличия актуальных данных о состоянии здоровья в соответствующих реестрах.
По словам адвоката Ярослава Хливного, направление на ВВК обычно выдается в случаях, когда отсутствует действующее заключение о годности к военной службе или если есть другие основания, предусмотренные законодательством. Такое направление могут вручить вместе с повесткой. В то же время, если военнообязанный уже проходил комиссию, важно учитывать срок действия заключения.
Во время мобилизации и военного положения справка ВВК о пригодности к службе остается действующей в течение одного года. После завершения этого срока медицинский осмотр необходимо проходить повторно. То есть, в большинстве случаев ВВК во время мобилизации нужно проходить ежегодно.
Что стоит знать о мобилизации в апреле?
В Украине военнообязанных с категорией "ограниченно годный" могут мобилизовать до 25 лет из-за отсутствия подписанного президентом закона. Юристы отмечают, что такие лица могут быть мобилизованы на общих основаниях, если не имеют оформленной отсрочки.
В апреле 2026 года в Украине сохраняются основные правила мобилизации, однако процесс постепенно меняется из-за цифровизации и новых сервисов. В частности, расширяется онлайн-бронирование через Дію, что позволяет быстрее оформлять отсрочки для критически важных работников.
В то же время уточняются правила работы ТЦК и порядок проверки военно-учетных документов, хотя соответствующий законопроект еще не принят. Также государство внедряет новые подходы к отсрочкам и привлечению специалистов, в частности ИТ-специалистов, к потребностям ВСУ.