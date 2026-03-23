Заключение о годности к службе действует год, поэтому его нужно регулярно обновлять. Об этом "РБК-Украина" рассказывает адвокат Ярослав Хливный.

Как часто нужно проходить ВВК военнообязанным?

В Украине во время военного положения и общей мобилизации военнообязанные мужчины могут получать повестки, в частности для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Частота прохождения медосмотра зависит от наличия актуальных данных о состоянии здоровья в соответствующих реестрах.

По словам адвоката Ярослава Хливного, направление на ВВК обычно выдается в случаях, когда отсутствует действующее заключение о годности к военной службе или если есть другие основания, предусмотренные законодательством. Такое направление могут вручить вместе с повесткой. В то же время, если военнообязанный уже проходил комиссию, важно учитывать срок действия заключения.

Во время мобилизации и военного положения справка ВВК о пригодности к службе остается действующей в течение одного года. После завершения этого срока медицинский осмотр необходимо проходить повторно. То есть, в большинстве случаев ВВК во время мобилизации нужно проходить ежегодно.

