Мобилизация в Украине: кому нужно пройти ВВК до 5 февраля

В Украине отменили статус ограниченно годных к службе граждан. В связи с этим определенной категории военнообязанных нужно пройти военно-врачебную комиссию до 5 февраля.

Иначе гражданину могут выписать штраф. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Кто должен пройти ВВК до 5 февраля

В Минобороны говорят, что 4 мая 2024 года в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", который отменил статус "ограниченно годный".

Согласно этим изменениям, граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу этого закона подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения годности к военной службе.

То есть, граждане со статусом "ограниченно годный" должны повторно пройти ВВК до 5 февраля 2025 года.

Там отмечают, что в случае, если такое лицо не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в Резерв+ останется без изменений. Однако, если ТЦК пришлет повестку на прохождение ВВК и военнообязанный не выполнит ее условия, в приложении отобразится статус "в розыске".

Как будут штрафовать граждан, которые вовремя не прошли ВВК

Пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея в комментарии местному изданию "Обо всем" рассказала, что с 6 февраля 2025 года нарушителей начнут штрафовать.

Есть временные ограничения, когда люди должны прийти. На следующий день после определенного крайнего срока мы уже можем привлечь человека к ответственности за нарушение воинского учета,

– говорит Кривошея.

Она также добавила, что штраф составит от 17 до 25,5 тысяч гривен. Однако, в процессе рассмотрения постановления начальником ТЦК при наличии уважительной причины штраф могут не накладывать.

Пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК отметила, что военные также должны пройти ВВК, если они имели ранения или были признаны ограниченно годными к службе. Кроме этого, медицинский осмотр следует пройти пригодным к военной службе гражданам, которые последний раз проходили его более года назад.