Не только хирург и психиатр: каких врачей обязательно надо пройти на ВВК и как взять направление

Военно-врачебная комиссия определяет пригодность граждан к военной службе и является обязательным этапом в процессе мобилизации и формирования личного состава Сил обороны. В 2026 году процедура прохождения стала более цифровизированной, но в то же время сохраняет четкие медицинские требования и этапность.

ВВК можно пройти только после получения официального направления. Обо всех деталях рассказывает Министерство обороны Украины.

Как получить направление на ВВК?

Прохождение комиссии возможно только после получения официального направления. Его могут выдать:

руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

руководители центров рекрутинга Вооруженных сил Украины;

командиры воинских частей – для действующих военнослужащих.

Важно, что сегодня процедура значительно упрощена благодаря цифровым сервисам. Военнообязанные могут оформить электронное направление через приложение Резерв+. Для этого нужно выбрать раздел "Сервисы", перейти к пункту "Направление на ВВК", заполнить форму и отправить заявку. После проверки документ появляется в личном кабинете пользователя.

Личное посещение ТЦК для получения направления больше не является обязательным, но электронная услуга доступна только при условии прохождения ВВК по месту воинского учета.

В свою очередь действующие военнослужащие могут получить бумажное направление через приложение Армия+, подав цифровой рапорт. Для этого необходимо иметь медицинское заключение или рекомендацию врача о необходимости прохождения ВВК.

Важно! Повестка и направление на ВВК – это разные документы. Повестка обязывает явиться в ТЦК для уточнения учетных данных или выполнения мобилизационных процедур. Направление же является основанием именно для прохождения медицинского осмотра – во время мобилизации, подписания контракта или поступления в военное учебное заведение.

Как подготовиться к прохождению ВВК?

Перед медосмотром рекомендуется подготовить медицинские документы и результаты анализов. В частности:

общий анализ крови и мочи;

тесты на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C;

электрокардиограмма;

другие имеющиеся медицинские заключения.

Если анализы еще не сданы, желательно воздержаться от еды в течение 4 – 8 часов до обследования для точности результатов.

Основной этап ВВК – это осмотр врачей разных специальностей. В стандартный состав входят:

терапевт;

хирург;

невролог;

психиатр;

офтальмолог;

отоларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

При необходимости могут назначаться дополнительные обследования – МРТ, КТ или стационарное лечение.

Для военнообязанных комиссии работают при районных, городских и областных ТЦК и обычно базируются в коммунальных медицинских учреждениях. Для военнослужащих действуют:

гарнизонные ВВК при военных госпиталях;

госпитальные ВВК в военно-медицинских и отдельных государственных больницах;

выездные комиссии, если заведение не имеет собственной ВВК.

Нужно ли повторно проходить ВВК и кто должен это сделать?

После стационарного лечения военнослужащий, который получил заключение ВВК и находился в отпуске до 30 дней, должен пройти повторный медосмотр. Это необходимо для определения дальнейшего состояния годности или продолжения лечения. Направление на повторную ВВК может выдавать ТЦК. Законодательство также предусматривает, что отпуск для лечения может предоставляться не более двух раз подряд.

Ранее, в Минобороны объясняли, что на время военного положения решение о пригодности к военной службе действует до 1 года, после чего данные в Резерв+ становятся устаревшими. Прохождение ВВК без дополнительных обследований должно завершиться за 6 дней, а с дополнительными не позднее чем за 14 дней с момента направления.

Кого по решению ВВК могут мобилизовать?

По решению военно-врачебной комиссии (ВВК) к мобилизации подлежат граждане, которых признаны "годными к военной службе" или "годными к службе в отдельных подразделениях". Статус "ограниченно годный" в Украине отменен.

Полностью годные могут быть направлены в любые подразделения, включая боевые. Те, кто пригоден только к отдельным подразделениям, проходят службу в частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах или подразделениях связи, логистики или медицины.

Даже при заключении ВВК мобилизация может не состояться, если есть законные основания для отсрочки – бронирование, обучение, семейные обстоятельства. Временно непригодным предоставляют отсрочку для лечения до 12 месяцев с повторным осмотром. Лица, признаны непригодными, полностью освобождаются от службы и снимаются с учета.