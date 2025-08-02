Военно-врачебная комиссия (ВВК) важна для военных и гражданских, ведь определяет пригодность к службе, право на льготы и выплаты. Важно понимать, какие основные задачи ставит перед собой ВВК.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Для чего проходить ВВК?

Военно-врачебная экспертиза определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих, военнообязанных и резервистов.

Также ВВК устанавливает причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) с военной службой и определяет необходимость и условия применения медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим.

Основными задачами военно-врачебной экспертизы являются: