Как ВВК будет направлять заключение в ТЦК: объяснение Минобороны

В конце января Кабмин издал постановление, которым изменил порядок проведения призыва по мобилизации. Благодаря этому появилась возможность подавать заявки на электронное направление на ВВК в приложении Резерв+.

За несколько дней до этого Минобороны анонсировало бета-тест направлений на ВВК в Резерв+, а уже 31 января услугу запустили для всех желающих. Как это будет работать, передает 24 Канал.

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Что предусматривает обновление по ВЛК

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что после подачи запроса на направление руководитель ТЦК должен его подтвердить, после чего в приложение поступит уведомление с номером направления, адресом медучреждения, за подписью руководителя.

После запроса с Резерв+ в течение суток должны получить направление. Далее у вас будет 4 дня на прохождение ВВК, если без дополнительных обследований,

– указала Черногоренко.

ВВК пока будет направлять заключение в центр комплектования в бумажном виде. Вносить информацию о ВВК в реестр "Оберіг" сможет тот ТЦК, где военнообязанный стоит на учете.

Важно! Екатерина Черногоренко анонсировала, что уже с 28 февраля 2025 года постановление о пригодности будет только в цифровом формате. То есть человеку больше не придется второй раз идти в ТЦК, чтобы отнести постановление о пригодности или непригодности. В то же время в Резерв+ автоматически подтянется актуальный статус.

Согласно приказу Минобороны, у военнообязанного есть 4 дня для прохождения ВВК. Однако проверку состояния здоровья могут продолжить, если нужны дополнительные анализы, исследования или осмотры.

Учитывая огромные очереди на медосмотр и то, что некоторые исследования, например МРТ, назначают через несколько недель или даже месяцев, ВВК может затянуться. Юристы советуют в этом случае собирать все подтверждения, что задержка не по вине военнообязанного, например уведомления, направления с датами.