Можно ли получить заключение ВВК без реального осмотра

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанных должны направить на медосмотр для определения уровня их пригодности или непригодности к военной службе.

Вносить выводы о состоянии человека в систему без проведения реальных осмотров нельзя, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Смотрите также Кто из военных может получить 1 миллион гривен: в Минобороны сделали новое заявление

Может ли ВВК вносить выводы в систему без реальных осмотров

В ведомстве отметили, что ВВК обязательно проводит осмотр. Врачи в составе ВВК из учреждений здравоохранения при осмотре знакомятся с медицинскими записями в Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) и с другими медицинскими документами, которые предоставляет человек, и вносят свои записи в ЕСОЗ.

После осмотра работники ВВК удостоверяют электронное постановление квалифицированными электронными подписями (КЭП). Все решения фиксируются в МИС ВСУ, что упрощает их контроль и отслеживание.

К слову, в Минобороны уточнили условия наступления административной ответственности за неявку на ВВК по сгенерированному электронному направлению.