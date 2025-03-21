Можно ли получить заключение ВВК без реального осмотра
- ВЛК не может вносить выводы в систему без проведения реальных осмотров.
- После осмотра выводы заверяются электронными подписями и фиксируются в МИС ВСУ.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанных должны направить на медосмотр для определения уровня их пригодности или непригодности к военной службе.
Вносить выводы о состоянии человека в систему без проведения реальных осмотров нельзя, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
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Может ли ВВК вносить выводы в систему без реальных осмотров
В ведомстве отметили, что ВВК обязательно проводит осмотр. Врачи в составе ВВК из учреждений здравоохранения при осмотре знакомятся с медицинскими записями в Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) и с другими медицинскими документами, которые предоставляет человек, и вносят свои записи в ЕСОЗ.
После осмотра работники ВВК удостоверяют электронное постановление квалифицированными электронными подписями (КЭП). Все решения фиксируются в МИС ВСУ, что упрощает их контроль и отслеживание.
К слову, в Минобороны уточнили условия наступления административной ответственности за неявку на ВВК по сгенерированному электронному направлению.