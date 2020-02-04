Ввод пошлин на ввоз топлива в Украину – не европейский путь, – Куюн

Предложение "Укртатнафты" провести расследование относительно импорта дизтоплива из РФ и ввести пошлину на ввоз дизеля и сжиженного газа, приведет к росту цен на эти товары в Украине.

Об этом заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Кроме того, по словам Куюна, это весьма нелогичное решение, учитывая опыт других стран.

"В Европе нулевая ставка пошлины на импортное дизельное топливо. Потому что там дефицит этого продукта. И они привлекают его как можно больше со всех сторон. Что мы делаем? Мы на 90 процентов импортозависимы. И мы берем и сейчас хотим отгородиться пошлинами от наиболее дешевого продукта. То есть мне кажется, что все-таки надо, если у нас есть такая возможность, если у нас есть такое географическое положение, и мы имеем возможность получать топливо дешевле, то надо ее использовать", – сообщил Куюн.

Как сообщалось ранее, стоимость дизельного топлива может вырасти вследствие введения пошлин данной инициативы для потребителей почти на 1,5 гривны, при этом нагрузка на экономику Украины только за год составит 11 миллиардов гривен.

Также, Украинская зерновая ассоциация заявила, что из-за введения пошлин на импорт топлива из РФ Украина потеряет значительные средства.

Аграрии обратились к премьер-министру Украины и привела статистику, которая свидетельствует об отсутствии оснований для начала антисубсидиционного расследования относительно импорта дизтоплива в Украине.