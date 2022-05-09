Ввозить авто в Украину из-за границы теперь можно только через три пункта пропуска

ГПСУ ограничила количество пунктов пропуска, через которые разрешено ввозить автомобили из-за границы. Отныне их всего три: два на границе с Польшей и один – со Словакией.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины на странице в фейсбуке. На Правительственном портале разместили соответствующее распоряжение от 03 мая 2022 № 354-р "Вопрос перемещения отдельных транспортных средств через таможенную границу Украины".

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Правительство разрешило перемещение транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины, только в трех пунктах пропуска автомобильного сообщения.

Среди них:

"Устилуг" (на границе с Польшей);

"Грушев" (на границе с Польшей);

"Малый Березный" (на границе со Словакией).

Напомним, что 5 апреля 2022 года в Украине начал действовать закон, отменяющий все налоги при ввозе транспортных средств из-за границы. Украинское правительство стремилось пополнить количество уничтоженных на войне транспортных средств, потери которых насчитывались около 200 тысяч единиц.

Однако отмечается, что украинцы активно начали ввозить на территорию Украины автомобили для собственного автопарка, чем создали огромные очереди на границах.

Впоследствии, 26 апреля, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики разработал Законопроект №7311 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно отдельных налогов и сборов в период военного, чрезвычайного положения". Цель проекта – полная отмена льготного растаможивания автомобилей.

После принятия данного законопроекта снова придется платить налоги. Для подержанных автомобилей эти налоги могут составлять от 40 до 100% от стоимости этого авто в Европе.

Что известно о пересечении границы: коротко

Румыния приняла решение упростить правила транзита для беженцев из Украины. Так, теперь они могут вернуться домой транзитом через Румынию с любым документом, удостоверяющим личность.

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, каким отдельным категориям мужчин на краткосрочные сроки разрешено уезжать из Украины.

Польша постепенно возвращается к правилам въезда на территорию страны, которые действовали до 24 февраля. Теперь нужно иметь при себе "Зеленую карту" и международный страховой полис. Кроме того, польские пограничники не пускают автомобили с затонированными окнами.

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