ВВС США разработали систему беспилотников специально для нужд Украины, – Пентагон

Джон Кирби – представитель Пентагона – заявил, что ВВС США разработали новую систему беспилотников Phoenix Ghost. Они появились в ответ на украинские требования.

Уже известно, что 121-й аппарат Phoenix Ghost вошел в новый пакет помощи, которую США направят в Украину. По словам Кирби, беспилотники будут нуждаться в определенной минимальной подготовке опытных операторов БПЛА.

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На данный момент Минобороны США уже сотрудничает по этому вопросу с украинскими военными.

Это было быстро разработано ВВС в ответ именно на украинские требования. Он обеспечивает возможности, аналогичные беспилотным системам серии Switchblade – аналогичные возможности, но не такие же. Существуют отличия в возможностях Phoenix Ghost,

– подчеркнул Кирби.

Байден заявил о новом пакете помощи

Джо Байден 21 апреля заявил, что Штаты предоставят Украине военное оружие на 800 миллионов долларов.

Кроме того, страна не намерена останавливаться на этом. Президент подчеркнул, что США смогут помогать Украине оружием в течение длительного времени.

Также Байден анонсировал выделение 500 миллионов долларов в поддержку украинской экономике.

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