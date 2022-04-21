ВВС США разработали систему беспилотников специально для нужд Украины, – Пентагон
Источник:CNN
Джон Кирби – представитель Пентагона – заявил, что ВВС США разработали новую систему беспилотников Phoenix Ghost. Они появились в ответ на украинские требования.
Уже известно, что 121-й аппарат Phoenix Ghost вошел в новый пакет помощи, которую США направят в Украину. По словам Кирби, беспилотники будут нуждаться в определенной минимальной подготовке опытных операторов БПЛА.
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На данный момент Минобороны США уже сотрудничает по этому вопросу с украинскими военными.
Это было быстро разработано ВВС в ответ именно на украинские требования. Он обеспечивает возможности, аналогичные беспилотным системам серии Switchblade – аналогичные возможности, но не такие же. Существуют отличия в возможностях Phoenix Ghost,
– подчеркнул Кирби.
Байден заявил о новом пакете помощи
- Джо Байден 21 апреля заявил, что Штаты предоставят Украине военное оружие на 800 миллионов долларов.
- Кроме того, страна не намерена останавливаться на этом. Президент подчеркнул, что США смогут помогать Украине оружием в течение длительного времени.
- Также Байден анонсировал выделение 500 миллионов долларов в поддержку украинской экономике.
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