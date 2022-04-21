Вже відомо, що 121 апарат Phoenix Ghost увійшов у новий пакет допомоги, яку США направлять в Україну. За словами Кірбі, безпілотники потребуватимуть певної мінімальної підготовки досвідчених операторів БПЛА.
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Наразі Міноборони США вже співпрацює по цьому питанню з українськими військовими.
Це було швидко розроблено ВПС у відповідь саме на українські вимоги. Він забезпечує можливості, аналогічні до безпілотних систем серії Switchblade – аналогічні можливості, але не такі самі. Існують відмінності в можливостях Phoenix Ghost,
– наголосив Кірбі.
Байден заявив про новий пакет допомоги
- Джо Байден 21 квітня заявив, що Штати нададуть Україні військову зброю на 800 мільйонів доларів.
- Окрім того, країна не планує зупинятися на цьому. Президент наголосив, що США зможуть допомагати Україні зброєю упродовж тривалого часу.
- Також Байден анонсував виділення 500 мільйонів доларів на підтримку української економіки.
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