Королевские военно-воздушные силы Великобритании начали убирать свои самолеты на ночь в ангары и укрытия. Такие меры были приняты из-за угрозы со стороны неизвестных дронов, поэтому военные также устанавливают защитные сетки.

Об усилении защиты военных аэродромов Соединенного Королевства стало известно изданию Sky News. Специальные сетки будут устанавливаться вокруг самолетов, которые вынуждены оставаться под открытым небом недалеко от взлетно-посадочных полос. Британские военные стремятся закрыть уязвимые места на фоне роста воздушных угроз.

Опыт холодной войны и рассредоточение авиации

Главнокомандующий ВВС Гарв Смит подчеркнул важность постоянной отработки рассеивания боевых самолетов в случае возникновения конфликта.

Подобную маневренность британские пилоты регулярно практиковали во времена холодной войны, поскольку рассредоточение авиации по различным площадкам существенно затрудняет задачу нанесения удара противником.

Как вооруженные силы, мы доказали, что в случае необходимости можем взять то, что люди назвали бы "все яйца в одной корзине", распределить это по всей территории Соединенного Королевства и продолжать действовать,

– отметил Гарв Смит.

Он отметил, что Военно-воздушные силы готовятся к ситуации, когда на родной земле не будет абсолютно безопасного убежища, из-за чего технику придется постоянно перемещать непосредственно во время войны.

Готовность авиации к подобным вызовам оценивали еще в марте во время учений по защите родины.

Подозрительные беспилотники над базами союзников

Поводом для введения строгих правил стали недавние воздушные инциденты. Военно-воздушные силы США уже фиксировали подозрительную активность неизвестных беспилотников над британской базой "Лейкенгит" в графстве Саффолк.

Еще раньше охрану американских объектов в королевстве усилили после инцидента на авиабазе "Фэйрфорд", к которому, по словам премьера Энди Бернема, мог быть причастен Иран.

Ранее Лондон объявил о планах передать дальнобойные беспилотники и для нужд украинских военных.