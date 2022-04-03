Вы что, "выдающиеся поэты", – Зеленский жестко прошелся по авторам идеи смены Гимна Украины
Депутаты "Слуги народа" Георгий Мазураш и Иван Юнаков предложили внести изменения в гимн Украины. Такая инициатива не понравилась никому.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к политикам, которые не понимают, что происходит в сердцах наших людей, и предложили сменить гимн. Эта идея депутатов "Слуги народа" ему очень не понравилось.
Читайте также: Прошел еще один из дней, которые неуклонно приближают нас к миру, – Зеленский обратился к украинцам
"Выдающиеся поэты"
Владимир Зеленский спросил инициаторов законопроекта, что они сделали такого особенного, что почувствовали моральное право вносить изменения в гимн.
Вы что, выдающиеся поэты? Отличились ли в боях за Украину? Прекратите выставлять себя дураками,
– возмутился глава государства.
Смотрите реакцию Владимира Зеленского на предложение сменить гимн Украины
Новость дополняется…