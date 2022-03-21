Вы должны помочь Украине, иначе война придет и к вам, – Бутусов обратился к другим странам

Украинские военные защищают весь мир, давая отпор российским оккупантам. Другие страны должны понять, что война придет и к ним, если они не станут на сторону Украины.

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов в эфире 24 каналу.

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"Весь мир должен внимательно смотреть, что происходит в Украине: на все нюансы, на каждый обстрел, на каждую гибель, на каждую каплю крови, на каждого уничтоженного оккупанта и понимать – у вас в этой войне уже проведен фронт", – подчеркнул журналист.

По словам Бутусова, фронт уже начался в Украине. Сейчас наше государство защищает весь мир.

Либо вы становитесь на сторону Украины, либо на сторону русского фашизма, который просто готов уничтожить весь мир,

– добавил журналист.

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