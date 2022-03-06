Вы достаточно лояльны к России, – Стефанчук обратился к депутатам из Грузии

Грузия, объясняя это прагматическими соображениями, отказалась вводить санкции против России. Глава украинского парламента Руслан Стефанчук обратился к своим грузинским коллегам.

Официальный Тбилиси не желает поддерживать Украину, отметил Стефанчук, сообщает 24 канал. Это вроде бы потому, что Россия сняла санкции с Грузии.

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Стефанчук призвал прислушаться к грузинскому народу

Неужели снятие санкций с 15 грузинских производителей молока стоит нашей тысячелетней дружбы, наших общих стремлений? Неужели вы не видите, что народ Грузии, выходящий на площади городов, поддерживает Украину?

– сказал Стефанчук.

Спикер выразил уверенность, что Грузия – это не только правительство, это – прежде всего гордый грузинский народ. Грузины не молчат, когда их собратья – в беде. Стефанчук подчеркнул, что парламентарии тоже не должны молчать, ведь они – часть народа.

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