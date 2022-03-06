Офіційний Тбілісі не бажає підтримувати Україну, наголосив Стефанчук, інформує 24 канал. Це начебто через те, що Росія зняла санкції з Грузії.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Стефанчук закликав дослухатись до грузинського народу

Невже зняття санкцій з 15 грузинських виробників молока вартує нашої тисячолітньої дружби, наших спільних прагнень? Невже ви не бачите, що народ Грузії, який виходить на площі міст, підтримує Україну?

– сказав Стефанчук.

Спікер висловив впевненість, що Грузія – це не лише уряд, це – передусім гордий грузинський народ. Грузини не мовчать, коли їхні побратими – в біді. Стефанчук наголосив, що парламентарі теж не повинні мовчати, адже вони – частина народу.

Дивіться відео звернення:

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.