Как вы можете спать, – Кулеба призвал немедленно предоставить боевые самолеты Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к международным партнерам с просьбой предоставить Украине боевые самолеты.

Министр запостил в твитере эмоциональное сообщение, которое адресовал международным партнерам. В нем Кулеба отметил, что украинские профессионалы героически защищают небо от вражеских атак. Однако отметил, что страна-агрессор имеет преимущество.

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Наши асы героически защищают небо. Но Россия имеет преимущество. Как могут сейчас спать партнеры, которые до сих пор не предоставили Украине боевые самолеты?

– написал Дмитрий Кулеба.

В своем сообщении Кулеба вспомнил детей в Мариуполе, Херсоне, Харькове и других городах, которые сидят в подвалах под бомбами. Он немедленно просит иностранных партнеров принять это решение о предоставлении боевых самолетов Украине.

Сделайте это!

– подчеркнул Кулеба.

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