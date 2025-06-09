"Вы нас драйвите": бизнесмен Артур Гранц о пятилетии украинского Forbes

К пятилетию возобновления работы в Украине всемирно известного издания о бизнесе редактор-основатель Forbes Ukraine Владимир Федорин взял серию интервью у Артура Гранца, мажоритарного владельца компании-издателя "УЯВи!".

"Хочу сделать что-то хорошее для Украины", – с этих слов Гранца в 2018 году началось возрождение украинского Forbes, информирует 24 канал.

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Прежде чем взяться за проект, пять лет назад Федорин спросил у Гранца, как бы он поступил в такой ситуации:

– Представь себе, что кто-то пытается задержать публикацию, угрожая неприятностями одной из твоих компаний. Как будет действовать редакция?

– Публиковать! – ответил Артур.

Мы начинали во время пандемии. О том, что компания "УЯВи!" стала издателем украинского Forbes, было объявлено 30 марта 2020 года – в разгар паники. Тогда компания состояла из нескольких человек. За считанные недели мы собрали редакцию, сформировали менеджмент и 29 мая выпустили первый номер. Думаю, это был рекорд по скорости запуска Forbes в мире,

– рассказал Гранц.

Первый номер украинского Forbes сознательно выпустили на украинском языке, хотя тогда это еще не было общепризнанной практикой.

Артур Гранц, Катя Солдак, Владимир Федорин, Борис Давыденко, Нью-Йорк, 2023 / Фото из личного архива Владимира Федорина

"До появления Forbes украинские предприниматели были беззащитны перед хейтом, заказухой и шантажом. Мы хотели, чтобы голос украинского бизнеса стал слышным. Мне кажется, нам это удалось", – рассказал Гранц и поделился недавним отзывом о "Форбс" одного крупного предпринимателя: "Вы нас драйвите".

Кроме драйва, информирования и моральной поддержки для украинского бизнеса вообще, Гранц обратил внимание и на то, что сам Forbes, в частности, удалось сделать полностью прозрачной медиакомпанией: "Все зарплаты исключительно белые. На рынке, где это скорее исключение, чем правило, мы в невыгодном положении. Но мы мыслим на годы вперед. Редакция, которая получает деньги в конвертах, не может оставаться независимой".

С начала полномасштабного российского вторжения компания уплатила 112 миллионов гривен налогов. При этом на благотворительность было выделено 133 миллиона гривен.

Не самый слабый вклад в победу для команды из 90 человек. Украина отвоюет свое достойное будущее. Forbes станет платформой для восстановления – и для рывка вперед. Все только начинается,

– уверен Гранц.

Осенью 2024 года лицензия на выпуск Forbes в Украине была продлена еще на пять лет.