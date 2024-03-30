"Вы нужны Евросоюзу": в Ferrexpo plc рассказали, что ждет Украину в ЕС

Вступление Украины в ЕС откроет много возможностей и для Украины, и для ЕС. Об этом во время мероприятия "Европейский путь Украины. Диалоги о будущем" сообщил директор по отношениям с инвесторами и корпоративным коммуникациям Ferrexpo plc Ник Байес.

Ник Байес отметил, что только благодаря вступлению в ЕС Ирландия обрела реальную независимость от Великобритании.

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Я – ирландец, поэтому, прежде всего, хочу сказать об Ирландии. Есть значительные параллели, которые могут быть интересны для Украины. Мы вступили в ЕС в 1973 году. Мы были самой бедной страной в Европе. Над нами доминировала соседняя с нами страна – Великобритания. Времена были не простые, но вступление в ЕС дало нам возможность стать частью чего-то большего, модернизироваться. Мы сейчас третьи в мире по ВВП на душу населения,

– отметил Ник Байес.

"Также появились новые факторы, что мотивировали наше развитие. Я надеюсь, что вы (Украина, – 24 Канал) станете вскоре 28-й страной ЕС, как когда-то стали страной ЕС мы. Убеждены что Ferrexpo получит дополнительные возможности от вступления Украины в ЕС. Мы называем 2030 год, как потенциальную дату вступления. Недавно было подписано "зеленое" соглашение и производители стали должны до 2030 года снизить свои выбросы на 50%, а к 2050 году – на 95%. И это ставит дополнительные требования по той продукции, которую мы производим. Среди прочего, интересный аспект этого роста заключается в том, что препятствия появляются со стороны законодательства, а не рынка", – отметил директор по отношениям с инвесторами и корпоративным коммуникациям Ferrexpo plc.

Он также подчеркнул, что Украина нужна ЕС.

"Что очень интересно в динамике отношений Украины с ЕС, то мы видим, что вы нужны ЕС. Мы не можем обеспечить зеленое производство металлической продукции без импорта из Украины. Я искренне убежден в том, что торговля опережает политику. Мы имеем явный пример того, что Европе нужна торговля с вами (с Украиной, – 24 Канал), а политика подтянется за этим. Поэтому это дает возможности и для вас, и для нас", – подчеркнул Ник Байес.