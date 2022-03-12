"Вы превратили наш город в руины": ужасное видео разрушений в Харькове

Российские оккупанты не смогли захватить Харьков и решили просто уничтожить его бомбардировками. Из-за действий орков город подвергается большим повреждениям.

Орки обстреливают Харьков реактивными снарядами и сбрасывают на город много бомб. Действия врага направлены на уничтожение мирного населения и объектов – ни о каких стратегических целях речь не идет.

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Разрушение Харькова

Житель Харькова снял видео разрушений города. Обстрелы оккупантов нанесли Харькову большой ущерб.

Как будто апокалипсис. Вы превратили наш город в руины,

– обратился он к оккупантам.

Видео разрушения Харькова

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