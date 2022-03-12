"Вы превратили наш город в руины": ужасное видео разрушений в Харькове
12 марта 2022 , 20:32Читати новину українською
Источник:телеграм Алексея Гончаренко
Российские оккупанты не смогли захватить Харьков и решили просто уничтожить его бомбардировками. Из-за действий орков город подвергается большим повреждениям.
Орки обстреливают Харьков реактивными снарядами и сбрасывают на город много бомб. Действия врага направлены на уничтожение мирного населения и объектов – ни о каких стратегических целях речь не идет.
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Разрушение Харькова
Житель Харькова снял видео разрушений города. Обстрелы оккупантов нанесли Харькову большой ущерб.
Как будто апокалипсис. Вы превратили наш город в руины,
– обратился он к оккупантам.
Видео разрушения Харькова
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