Вы просили – мы сделали: 24 канал запускает эксклюзивный мерч
Источник:24 канал Shop
Уже третий месяц мы с вами бок о бок на передовой информационного фронта. Теперь общих историй станет еще больше: приобретите футболку или чашку с любимыми цитатами наших ведущих.
Приобретя любимый мерч, вы усиливаете нашу информационную борьбу. Острые цитаты Екатерины Соляр и Артема Овдиенко будут поддерживать ваш боевой дух.
Важно Спасибо за поддержку 24 канала: наша борьба продолжается, а помощь до сих пор нужна
Что можно приобрести
Все товары собраны на сайте магазина – 24 канал Shop. Например, там можно найти стильные футболки в черном и белом цветах, с высказываниями, которые уже стали легендарными.
- Например, фраза из ежедневного обращения президента "Величний народ величної країни",
- или слова с направлением для российских захватчиков: "Геть окупантів у запоребрикову область",
- или наставления для украинцев: "Не будь маленьким людом".
"Это ты маленький человек, а мы здесь все величественный народ величественной страны": смотрите видео
Футболки сделаны в разных дизайнах. Кроме того, есть возможность сделать предзаказ на премиум вариант. На нем будет изображен специальный ART.
С такими же надписями и рисунками в продаже есть чашки. В магазине собрано несколько вариантов, чтобы ваш утренний кофе был ярче.Весь ассортимент и цены в магазине. Товар можно получить через любое работающее отделение "Новой почты" или самостоятельно забрать во Львове по адресу Площадь Галицкая, 15.
Эксклюзивный мерч 24 канала:
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