Вы просили – мы сделали: 24 канал запускает эксклюзивный мерч

Уже третий месяц мы с вами бок о бок на передовой информационного фронта. Теперь общих историй станет еще больше: приобретите футболку или чашку с любимыми цитатами наших ведущих.

Приобретя любимый мерч, вы усиливаете нашу информационную борьбу. Острые цитаты Екатерины Соляр и Артема Овдиенко будут поддерживать ваш боевой дух.

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Что можно приобрести

Все товары собраны на сайте магазина – 24 канал Shop. Например, там можно найти стильные футболки в черном и белом цветах, с высказываниями, которые уже стали легендарными.

Например, фраза из ежедневного обращения президента "Величний народ величної країни" ,

, или слова с направлением для российских захватчиков: "Геть окупантів у запоребрикову область" ,

, или наставления для украинцев: "Не будь маленьким людом".

"Это ты маленький человек, а мы здесь все величественный народ величественной страны": смотрите видео

Футболки сделаны в разных дизайнах. Кроме того, есть возможность сделать предзаказ на премиум вариант. На нем будет изображен специальный ART.

С такими же надписями и рисунками в продаже есть чашки. В магазине собрано несколько вариантов, чтобы ваш утренний кофе был ярче.

Эксклюзивный мерч 24 канала:

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Весь ассортимент и цены в магазине. Товар можно получить через любое работающее отделение "Новой почты" или самостоятельно забрать во Львове по адресу Площадь Галицкая, 15.

Кроме того, на сайте традиционно есть возможность сделать донат для 24 канала. Можно выбрать любую комфортную сумму – такую, чтобы это не создавало неудобства ни для вас, ни для ваших близких. Прежде всего позаботьтесь о себе, а мы будем благодарны за каждую гривну, поскольку каждая важна.

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