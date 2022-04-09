Вы просите, и мы вас слышим, – Боррель пообещал новые санкции против России, и начать с нефти

Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз слышит просьбу Украины. В частности, политик пообещал ввести санкции против России.

Прежде всего, речь идет о таком важном эмбарго на поставки нефти, что лишит Россию миллиардов долларов. Об этом Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности объяснил 8 апреля во время визита в Киев.

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Боррель пообещал санкции против Москвы

Мы налагаем санкции на Россию и будем продолжать это делать. Вы говорите, чтобы мы наложили еще больше санкций. Мы вас слышим, мы знаем, что вы правы. Мы хотим сделать так, чтобы Россия имела еще большую обузу на себе,

– заверил Боррель.

В частности, чтобы еще больше нанести вред экономике России. Политик заверил, что Евросоюз будет обсуждать уменьшение зависимости от поставляемой Москвой нефти и газа.

"Уже с понедельника будем начинать это делать. Постепенно, потому что за ночь таких преобразований мы не сможем сделать. Начнем с нефти, потому что это несколько легче ввести", – пояснил политик.

Добавил, что постараются это сделать быстро, однако будут двигаться в практической плоскости, чтобы не нанести еще больше вреда мировой экономике. Однако Жозеп Боррель заверил, что ограничения будут точно введены и это только первые шаги к тому, чтобы полностью отменить зависимость Европы от российских энергоносителей.

Санкции не останавливают войну

Санкции не останавливают войну. Они только подрывают экономику. Они ее ослабляют и так могут привести к определенному завершению, приближению завершения (войны – 24 канал),

– объяснил Боррель.

Добавил, что ЕС оказывает Украине и военную помощь, что очень критично, ведь сейчас судьба Украины решается на поле боя. Боррель заверил, что Европа предоставляет то вооружение, в котором нуждается Украина, чтобы победить.

Добавил, что ЕС должен думать на всех фронтах, но сейчас критически важен военный фронт.

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