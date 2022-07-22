Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что россия стремится добиться результата, используя минимум собственного человеческого ресурса.

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российские оккупанты стремятся привлечь как можно больше коллаборантов, свести их в одном бою с ВСУ и извлечь из этого собственную выгоду, так это в их головах работает,

– рассказывает Марк Фейгин.

Но ничего хорошего в этом нет, война затягивается. Очень вероятно, что никто не получает никаких средств за обещанную "мобилизацию", добавляет Фейгин.

Для меня большая загадка, как украинец с временно оккупированных территорий, может идейно воевать за это банановое "квазиобразование",

– добавляет правозащитник.

Вы, вместо украинского паспорта, который дает вам возможность путешествовать по всей Европе – предпочли вот это все, поэтому теперь не плачьте, а идите туда, куда вас отправили и ищите возможность жить, добавляет Марк Фейгин.

Марк Фейгин рассказал, чему удивляется коллаборантам: смотрите видео

Склады и военные базы врага горят

Украинские силы наносят многочисленные удары по военным базам врага на оккупированной территории Херсонской области. Под огнем ВСУ вражеские склады в Херсоне, Чернобаевке и Новой Каховке. Украина наконец-то может уничтожать российские базы, получив американские системы HIMARS.