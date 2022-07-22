Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что россия стремится добиться результата, используя минимум собственного человеческого ресурса.
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российские оккупанты стремятся привлечь как можно больше коллаборантов, свести их в одном бою с ВСУ и извлечь из этого собственную выгоду, так это в их головах работает,
– рассказывает Марк Фейгин.
Но ничего хорошего в этом нет, война затягивается. Очень вероятно, что никто не получает никаких средств за обещанную "мобилизацию", добавляет Фейгин.
Для меня большая загадка, как украинец с временно оккупированных территорий, может идейно воевать за это банановое "квазиобразование",
– добавляет правозащитник.
Вы, вместо украинского паспорта, который дает вам возможность путешествовать по всей Европе – предпочли вот это все, поэтому теперь не плачьте, а идите туда, куда вас отправили и ищите возможность жить, добавляет Марк Фейгин.
Марк Фейгин рассказал, чему удивляется коллаборантам: смотрите видео
Склады и военные базы врага горят
Украинские силы наносят многочисленные удары по военным базам врага на оккупированной территории Херсонской области. Под огнем ВСУ вражеские склады в Херсоне, Чернобаевке и Новой Каховке. Украина наконец-то может уничтожать российские базы, получив американские системы HIMARS.
- Важный удар Вооруженные Силы Украины нанесли 19 июля, когда ударили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Если этот мост взорвать, то оккупантам не будет как отступать, когда ВСУ будут выбивать их из Херсона.
- О том, что Антоновский мост – ключевая уязвимость для российских сил сообщали в Министерстве обороны Великобритании. Этот мост один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, через которые россия может поставлять или выводить свои войска с территории, которую она оккупировала к западу от реки.
- В Офисе Президента уже посоветовали россиянам покинуть Херсон.
- В июне в Херсонскую область приезжал глава администрации путина дмитрий козак. Он поставил задачу коллаборантам и гауляйтерам Херсонской области к осени подготовить так называемый "референдум" о включении Херсонщины в состав россии.
- Известно, что россия хочет аннексировать пятую часть территории Украины. российский диктатор владимир путин отдал приказ захватить Харьковскую область.