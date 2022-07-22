Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що росія прагне досягти результату, використовуючи мінімум власного людського ресурсу.

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російські окупанти прагнуть залучити якомога більше колаборантів, звести їх у одному бою із ЗСУ і отримати з цього власну вигоду, так це у їх головах працює,

– розповідає Марк Фейгін.

Але нічого хорошого у цьому немає, війна затягується. Дуже ймовірно, що ніхто не отримує жодних коштів за обіцяну "мобілізацію", додає Фейгін.

Для мене велика загадка, як українець із тимчасово окупованих територій, може ідейно воювати за це бананове "квазіутворення",

– додає правозахисник.

Ви, замість українського паспорту, який дає вам можливість подорожувати по усій Європі – надали перевагу ось цьому всьому, тому тепер не плачте, а йдіть туди, куди вас відправили і шукайте можливість жити, додає Марк Фейгін.

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Склади та військові бази ворога палають

Українські сили завдають чисельних ударів по військових базах ворога на окупованій території Херсонської області. Під вогнем ЗСУ ворожі склади у Херсоні, Чорнобаївці та Новій Каховці. Україна нарешті може знищувати російські бази, отримавши американські системи HIMARS.