Вы становитесь сообщниками тирана, – генерал-лейтенант запаса "Сибиряк" обратился к россиянам

Путинский режим обязательно рухнет. Россиянам, выполнявшим преступные приказы диктатора, будет стыдно от осознания того, что они стали участниками убийств.

Об этом 6 марта заявил бывший заместитель командующего Воздушными Силами ВСУ Аркадий Вашутин.

Читайте также Пилот сбитого под Николаевом Су-30 признался о разведке с ракетами и бомбами: видео допроса

Своим молчанием вы становитесь сообщниками тирана, сошедшего с ума, участниками тяжких преступлений против человечества,

– сказал генерал-лейтенант запаса.

"Сегодня больно смотреть, как российские вооруженные силы расстреливают из артиллерии и авиации граждан Украины, в первую очередь детей, женщин и пожилых людей. Бомбят русскоязычные города: Николаев, Херсон, Мариуполь, Бердянск, Одесса. Воюют с народом Украины, не с ВСУ", – продолжил "Сибиряк".

Путинский режим рухнет

Аркадий Вашутин обратился к российским военным, отметив, что путинский режим рухнет. Он подчеркнул, что тем, кто выполнял преступные приказы, будет стыдно смотреть украинцам в глаза.

Вы будете осознавать, что участники убийства украинского народа,

– отметил офицер.

Кто такой Аркадий Вашутин Генерал-лейтенант запаса Аркадий Вашутин – настоящий сибиряк, боевой летчик бомбардировщика Су-24М. Он долгое время служил на западе Украины, поэтому сказки о националистах и ​​бандеровцах всегда вызывали смех.



Офицер по национальности россиянин, родился в Новосибирске. Всю жизнь говорил по-русски, однако никогда не слышал упреков из-за языка. Для Генерал-лейтенанта запаса украинское государство стало родным домом.

Аркадий Вашутин обратился к россиянам: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!